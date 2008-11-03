Переговори з піратами відносно "Фаїни" - таємниця за сімома замками

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО констатує, що йде дуже складний переговорний процес щодо звільнення українського екіпажу судна «Фаїна», захопленого піратами поблизу Сомалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів.

В.ОГРИЗКО зазначив, що кожне додаткове слово на цю тему може спричинити проблему.

«Тому я не хочу бути тим, хто ці проблеми створює. Іде дуже складний переговорний процес. Кожне слово, яке мовиться, вимірюється і аналізується. Тому б я зараз просив бути спокійними, впевненими в тому, що все, що можливо зробити, зараз робиться», - сказав міністр.

В.ОГРИЗКО зазначив, що коли в процесі звільнення буде досягнуто результатів, буде розказано всі деталі. Поки що, за його словами, деталі цього процесу є тією інформацією, яка не може бути розповсюджена публічно.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.