У Ющенка назвали «найбільш об'єктивний» курс долара

На сьогодні в Секретаріаті Президента найбільш об`єктивним вважають курс 5,6-5,8 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«На сьогоднішній день, на моє переконання, курс 5,6-5,8 – це найбільш об`єктивний курс, який відповідає теперішньому економічному моменту», – сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що досі не виконане рішення Ради національної безпеки і оборони про формування платіжного календаря України. За його словами, найближчим часом такий календар буде складено. За словами О.ШЛАПАКА, МВФ прогнозує в 2009 році негативне сальдо за поточним і фінансовим рахунками разом у сумі 30 млрд. дол.

«Це означає, що нам доведеться щось робити з курсовою політикою, ну як мінімум піднімати курс до 6 гривень за долар, а можливо, й більше», – сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що жовтень цього року свідчить про те, що буде дещо інша ситуація. Зокрема, вже зараз спостерігається активне зниження імпорту, що приведе до скорочення негативного сальдо.