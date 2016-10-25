"Інтер" знову пікетують: активісти вимагають звільнення одного з працівників каналу

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники вимагають зустрічі з керівництвом телеканалу для того, щоби добитися звільнення одного з його співробітників – Валерія Швеця.

Як розповіла журналістам голова громадської організації «Барви життя» Лідія Гончаренко, Швець працює керівником одного з відділів телеканалу і паралельно з цим має свій власний сайт, де стверджує, що громадські організації, які борються проти незаконних забудов у Києві, переслідують корисливу мету та є «п’ятою колоною» Кремля.

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«Він відкрив сайт, на якому він розміщує матеріали про те, що ми – «п’ята колона» Кремля, що ми шантажуємо забудовників. Ми вимагаємо, щоби його звільнили й не розуміємо, чому він, працюючи на «Інтері», ще має такий сайт. Можливо керівництво телеканалу про це не знає?» – зазначила Гончаренко.

Також вона додала, що після пікетування телеканалу активісти підуть до Шевченківської прокуратури міста Києва для того, щоби вручити повідомлення про злочини із боку Швеця, а саме, за ст. 170 (перешкоджання громадській діяльності) і ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти стукали у ворота телеканалу, однак до них ніхто не вийшов.