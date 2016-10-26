СБУ перевіряє заяви "ДНР" про захоплення в полон українки

Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Читайте такожПомер екс-заступник керівника штабу АТО, який у 2015 році останнім виходив із Дебальцевого (фото)

«Ми перевіряємо цю інформацію», - сказала вона.

Раніше ресурс «Новости Донбасса» повідомив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області бойовики затримали 28-річну громадянку України Лілію Коц, якій приписують причетність до діяльності «Правого сектора» та ОУН. Дівчину затримали за підозрою у підготовці викрадення одного із терористів «ДНР».