СБУ перевіряє заяви "ДНР" про захоплення в полон українки
14:28, 26 жовтня 2016Суспільство
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Служба безпеки України перевіряє заяви бойовиків «ДНР» про захоплення ними у полон жительки Львівської області Лілії Коц.
Боевики задержали украинку / Скриншот
Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
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«Ми перевіряємо цю інформацію», - сказала вона.
Раніше ресурс «Новости Донбасса» повідомив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області бойовики затримали 28-річну громадянку України Лілію Коц, якій приписують причетність до діяльності «Правого сектора» та ОУН. Дівчину затримали за підозрою у підготовці викрадення одного із терористів «ДНР».
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