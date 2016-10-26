В Одесі правоохоронці вилучили у місцевого жителя 1 кг амфетаміну та кокаїн (фото)

В Одесі у місцевого жителя правоохоронці сьогодні виявили та вилучили 1 кг амфетаміну та кокаїн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в ході розслідування співробітниками прокуратури спільно з співробітниками поліції проведено санкційований обшук у приватному домоволодінні в Київському районі Одеси.

«Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби, в тому числі близько 1 кг амфетаміну, майже 40 пігулок рожевого кольору (ММДА, синтетична речовина), близько 100 г канабісу, пакет з кокаїном», - розповіли у прес-службі.

Розслідування триває, призначено судову експертизу.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).