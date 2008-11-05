На Донеччині шосту годину горить шахта

У Донецькій області на шахті «Південнодонбаська №1» (м. Вугледар) уже шосту годину гасять пожежу.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа на шахті «Південнодонбаська №1» виникла сьогодні о 10.47, у виробленому просторі.

Станом на 16.00 триває гасіння пожежі та підготовка до ізоляції її осередку.

Ніхто не постраждав.