На Донеччині шосту годину горить шахта
16:52, 05 листопада 2008Суспільство
1149
Інцидент у місті Вугледар
У Донецькій області на шахті «Південнодонбаська №1» (м. Вугледар) уже шосту годину гасять пожежу.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа на шахті «Південнодонбаська №1» виникла сьогодні о 10.47, у виробленому просторі.
Станом на 16.00 триває гасіння пожежі та підготовка до ізоляції її осередку.
Ніхто не постраждав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter