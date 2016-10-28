В Одесі прикордонники затримали злочинця, якого розшукував Інтерпол

У міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники затримали ізраїльтянина, якого розшукував Інтерпол за відмивання грошей в особливо великих розмірах.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 28 жовтня, під час оформлення пасажирів авіарейсу "Одеса-Мінськ" прикордонники виявили та затримали громадянина Ізраїлю. Чоловік перебував у міжнародному розшуку по базі даних Інтерполу.

"З'ясувалося, що злочинця розшукували правоохоронні органи Канади для притягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах", - повідомили в прес-службі.

Про факт затримання прикордонники повідомили черговому Укрбюро Інтерполу (Київ) і передали затриманого представникам Національної поліції.