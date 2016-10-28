Кількість політв'язнів в Росії збільшилася вдічі - правозахисники

Цього року правозахисники вирішили опублікувати два списки політв'язнів: список людей, позбавлених волі у зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання, і список всіх інших політв'язнів.

«Якщо рік тому в нашому списку політв'язнів було 50 чоловік, то сьогодні в обох списках разом - 102 людини», - йдеться в повідомленні центру.

При цьому в «Меморіалі» відзначають, що обидва списки завідомо неповні, так як в них тільки ті люди і справи, про яких правозахисникам вдалося зібрати і проаналізувати достатньо матеріалів, щоб зробити аргументований висновок про політично мотивований і незаконний характер кримінального переслідування».

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«У списках немає багатьох людей, які позбавлені свободи і переслідування яких має ознаки незаконності і політичної вмотивованість, так як ми поки або не отримали необхідних матеріалів щодо цих справ, або ще аналізуємо їх», - йдеться в повідомленні.

У «Меморіалі» уточнили, що під політв'язнями маються на увазі люди, які відбувають покарання, пов'язане з позбавленням волі, а також ті, кому у якості запобіжного заходу застосовано утримання під вартою або домашній арешт.