Нардеп Білецький вказав у декларації лише зарплату, 5 тисяч доларів і квартиру дружини

10:05, 30 жовтня 2016
Суспільство
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Народний депутат, засновник та колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький вказав у своїй декларації лише заробітну плату та 5 тисяч доларів готівки.

Білецький вказав, що за 2015 рік він отримав 58 990 гривень заробітної плати / Фото УНІАН

Зокрема, в його електронній декларації зазначено, що за 2015 рік він отримав 58 990 гривень заробітної плати.

У декларації в розділі «Об’єкти нерухомості» вказана квартира в Києві площею 79,5 кв.м., власником якої є дружина нардепа Юлія Білецька.

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Як повідомляв УНІАН, нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, згідно із заповненою ним декларацією, є власником колекції старовинної холодної зброї 14-20 століття, 5 картин і двох ікон 18 століття. У Мосійчука є два автомобілі: Mercedes GL450 2008 року за 132 тисячі гривень і Lexus LX570 2008 року за 149 тисяч гривень. Крім того, нардеп задекларував ноу-хау "Чорні чоловічки" (назва підрозділу добровольців).

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