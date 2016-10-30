Голова ДФС Насіров задекларував 1,16 мільйонів доларів готівкою та 18 орендованих ділянок

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з документом, Насіров володіє чотирма земельними ділянками у Чернігові та Чернігівській області, ще 18 земельних ділянок в Чернігівській області орендує.

У власності його дружини Катерини Глімбовської є дві земельні ділянки площею 502 кв. м та 450 кв. м у Козині Київської області, житловий будинок у Козині площею 414,6 кв. м. Також дружина володіє квартирою в Києві площею 157,3 кв. м.

Крім того, дружина голови ДФС має частини у трьох квартирах у столиці, загальні площі яких становлять 66 кв. м, 86,9 кв м, 79,1 кв м відповідно.

Також у спільній власності з дружиною у Насірова задекларовані ще один будинок у Віті Поштовій Київської області площею 199,7 кв. м. та земельна ділянка площею 450 кв. м у Козині.

У декларації голова ДФС вказав автомобіль Toyota Camry (2008 року випуску) та Lexus LS 600 (2013 року випуску), який він орендує.

Його дружина має два автомобілі: Land Rover Range Rover 2013 року випуску та Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 року випуску, а також мотоцикл Harley Davidson FLS TFB 1690 2014 року випуску.

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Також, згідно з декларацією, у подружжя Насірових є годинники всесвітньо відомих марок, ювелірні вироби, шкіряні сумки, шуби, картини, антикварні речі, ікони, колекції вин, монет, комплекти кришталю Баккара і домашнього срібла та інше.

Заробітна плата голови ДФС за 2015 рік в Управлінні справами Верховної Ради України становила 36 тис. 096 грн. Його дохід від відчуження рухомого майна – 800 тис. грн, дохід від передачі прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва – 4,415 млн грн. Дружини Насірова мала дохід від передачі прав та обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва у розмірі 4,064 млн грн.

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На банківських рахунках голови ДФС має 1,677 млн грн, дружина – 2,884 млн грн.

Насіров також задекларував 1,160 млн дол., 450 тис. євро, 4,35 млн грн готівкових коштів, тоді як його дружина – 320 тис. дол., 240 тис. євро, 3,1 млн грн.