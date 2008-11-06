Представлення нового власника Промінвестбанку відклали

Заплановане на сьогодні представлення нового власника «Промінвестбанку» перенесене на найближчий час.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Згідно із заявою прес-служби, сьогодні планувалося провести прес-конференцію, на якій мали представити власника 68% акцій банку, але з невказаної причини дату події перенесено.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заявив, що 3 листопада ц.р. новий стратегічний інвестор пред`явив права на володіння і управління 68% акцій ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») і фактично став його основним власником.

Як наголошується в повідомленні НБУ, реєстрація прав нового власника здійснена у встановленому законодавством порядку.

Водночас, тимчасовому адміністратору – заступнику голови НБУ Володимиру КРОТЮКУ, якого було введено відповідно до постанови Нацбанку 7 жовтня 2008 року, представлено комплекс заходів з фінансового оздоровлення банку. Він передбачає вливання в банк коштів у розмірі, який повністю відновить його платоспроможність і ліквідність впродовж місяця. Також до кінця цього року буде здійснена рекапіталізация «Промінвестбанку», в результаті його статутний капітал зросте більш як у 5 разів.

Як зазначається в повідомленні НБУ, заходи тимчасового адміністратора і нового власника банку повністю узгоджені з правлінням Національного банку України.