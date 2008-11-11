Голландська видавнича група йде з українського ринку

Голландська видавнича група Telegraaf Media Group (TMG) повністю виходить з українського ринку, а також продає частину своїх видань в Голландії і Швеції. Про це в понеділок повідомила газета "Комерсант".

Генеральний директор TMG Ukraine Йоша Зійлстра заявила, що рішення продати всі активи TMG на Україні пов`язане з недостатньою прибутковістю цих активів і зміною стратегії компанії. "Ми продаємо всі компанії, прибутковість яких не досягає 15 відсотків", - пояснила Зійлстра.

За словами глави TMG Ukraine, переговори про продаж українських проектів зараз ведуться з десятьма українськими і міжнародними компаніями. Аналітики вважають, що TMG не зможе багато заробити на цьому. "За нинішньої ситуації на ринку купувати будуть або проекти з лідерськими позиціями, або ті, які продаються дуже дешево", - каже директор видавничого будинку "Український Медіа Холдинг" Тетяна Єфименко.

TMG видає на Україні жіночий журнал "Любимая", журнал формату "зроби сам" "Мастер", глянсовий щомісячник Glance, англомовний журнал What`s On, "бортовий журнал" Міжнародних авіаліній України "Панорама", ресторанний гід Gourmet Guide, безкоштовну газету "Обзор" і журнал Domus Design, присвячений дизайнові.