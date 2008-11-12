Половина Сімферополя залишилася без води

Половина Сімферополя залишилася сьогодні без води внаслідок аварії на Міжгірському водогоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, сьогодні з 6-ї ранку припинена подача води в сімферопольські селища ГРЕС, Молодіжне, Агроуніверситет, Комсомольське, Давидівка; мікрорайони «Свобода», «Жигулін гай», Героїв Сталінграда, Біле, Кам`янка, Хошкельди; проспект Перемоги, вулиці Б.Куна, Кечкеметська, Бородіна, Глінки, Радгоспна, райони, прилеглі до площі Московської (вулиці Київська, Ростовська, Никанорова, Л.Чайкіної, Гагаріна, Семашка, Гайдара, Молодих підпільників).

Водопостачання мікрорайонів - Маршала Жукова, Заміське, Донська, Кечкеметська - здійснюватиметься з 19.00 до 21.00 годин.

Водопостачання в Сімферополі планується відновити завтра, 13 листопада, о 6 ранку.