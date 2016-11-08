Правоохоронці затримали колишнього ГРУвця та його поплічників, які викрали людину

Нацполіція затримала колишнього співробітника ГРУ РФ, який разом із поплічниками викрав людину та вимагав викуп.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Нацполіції Вадим Троян.

Згідно з його повідомленням, зловмисники вимагали викуп у розмірі півмільйона доларів.

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"Щойно по гарячих слідах затримали групу викрадачів людини. Сьогодні зранку злочинці, перевдягнуті у форму працівників Служби безпеки України, викрали директора будівельної компанії та вимагали за нього 500 000$ викупу. Потерпілого катували та вдягли на голову поліетиленовий пакет", - повідомив Троян.

Як зазначив заступник начальника Нацполіції, наймолодшому зловмиснику 20 років.

«Інший член банди - колишній працівник ГРУ РФ, служив у "гарячих" точках. У затриманих вилучено автоматичну зброю», - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові очевидці заявили про викрадення людини у студмістечку. Наразі ця інформація перевіряється.