У Харкові у студмістечку викрали людину - очевидці
13:48, 08 листопада 2016Інциденти
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Поліція перевіряє інформацію про викрадення.
Поліція наразі перевіряє інформацію про викрадення / svit24.net
У Харкові поліція перевіряє інформацію про викрадення людини у студмістечку на Павловому Полі, пише «depo.ua».
Зазначається, що очевидці повідомляють про викрадення хлопця у ніч з 7 на 8 листопада.
У поліції повідомили, що поліцейських звернулися дві жінки з заявами про те, що невідомі біля одного з гуртожитків на вулиці Отакара Яроша силою заштовхнули молодого чоловіка до автівки та поїхали.
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Наразі правоохоронці проводять усі необхідні заходи на встановлення осіб,які стали учасниками події та причин, що призвели до цього і триває перевірка.
Даний факт зареєстрували у Журналі єдиного обліку правопорушень.
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