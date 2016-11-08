У Харкові у студмістечку викрали людину - очевидці

У Харкові поліція перевіряє інформацію про викрадення людини у студмістечку на Павловому Полі, пише «depo.ua».

Зазначається, що очевидці повідомляють про викрадення хлопця у ніч з 7 на 8 листопада.

У поліції повідомили, що поліцейських звернулися дві жінки з заявами про те, що невідомі біля одного з гуртожитків на вулиці Отакара Яроша силою заштовхнули молодого чоловіка до автівки та поїхали.

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Наразі правоохоронці проводять усі необхідні заходи на встановлення осіб,які стали учасниками події та причин, що призвели до цього і триває перевірка.

Даний факт зареєстрували у Журналі єдиного обліку правопорушень.