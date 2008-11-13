У Криму розстріляли депутата райради (доповнено)

У Криму убито депутата Сакської районної ради 38-річного Олега Печерицю.

Як передає кореспондент УНІАН, О.Печериця, 1970 року народження, був обраний до райради від партії «Союз».

Убивство було здійснене в ніч з 11 на 12 листопада. «Судячи з усього, його убили з вогнепальної гладкоствольної зброї», - повідомив кореспондентові УНІАН начальник прес-служби кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Сакським міським відділом міліції порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство»), повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

У Сакському регіоні Криму, де відбулося вбивство, другий день працює кримінальний блок правоохоронців. Мотив убивства поки не встановлений. Ведеться слідство.

За даними інтернет-сайту «Обком», О.Печериця був засновником ряду підприємств. О.Печерица в 1993 році був засуджений судом міста Саки за ст.ст. 140 ч.2, 215-3 ч.2, 17 ч.2-81 ч.3, 42 КК України на три роки позбавлення волі з відстроченням на два роки, з конфіскацією майна. Згідно зі ст.ст.89, 90 КК України, судимість погашена. Пізніше він притягувався до кримінальної відповідальності Сакським міськрайонним відділом міліції за ч. 2 ст.169-1 КК України. Ця справа була припинена за ст. 7 УПК в 2000 році.