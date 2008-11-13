Масових скорочень найближчі три місяці не буде

У Донецькій області масових скорочень працівників у найближчі три місяці не буде, запевнив голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами голови ОДА, «певні скорочення будуть, але поголовних, принаймні, у найближчі три місяці – ні».

Він нагадав, що одним із завдань місцевої влади завжди було «максимально нарощувати робочі місця», що офіційно закріплювалося в договорах, укладених між працедавцем, профспілкою та адміністрацією. «Таким чином, вся ця робота, яка довго тривала, призвела до того, що ми цього року вийшли на показник зайнятості 1,2% зареєстрованих безробітних», - зазначив В.ЛОГВИНЕНКО. Він наголосив, що цей показник безробіття має не соціальний, а економічний характер, «тому що потреба області у висококваліфікованих фахівцях була більше 40 тис. осіб, а безробітних було зареєстровано 70-75 тис.».

Тому найближчі три місяці масових скорочень працівників в області не буде, ще раз наголосив В.ЛОГВИНЕНКО і додав: «А далі життя покаже».

«Ми можемо будувати прогнози на кінець лютого – травень. І все залежатиме від того, наскільки ми за цей час зможемо розібратися в цій ситуації та запропонувати нові напрями, нові проекти, нові програми зайнятості», - підсумував В.ЛОГВИНЕНКО.