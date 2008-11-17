Туреччина хоче ввійти на світовий ринок медичного туризму

Туреччина, країна традиційного пляжного відпочинку, яка входить до десятки світових лідерів туріндустрії, серйозно взялася за розвиток альтернативного туризму, зокрема медичного, і на початковому етапі планує доходи від нього в мільярд доларів, повідомили РІА Новини представники місцевої індустрії туризму і ділових кіл.

Доходи Туреччини від туризму, яку в 2007 році відвідали понад 27 мільйонів іноземців, становили 18,5 мільярда доларів.

"Проаналізувавши ситуацію на світовому ринку туризму, а також тенденції на найближчі роки, ми дійшли висновку, що одним з перспективних напрямів може стати так званий альтернативний туризм, зокрема медичний", - сказав співрозмовник.

"Враховуючи загальносвітову тенденцію до якіснішого і профільного туризму, спільно з нашими партнерами ми підключилися до проекту медичного туризму, унікального у своєму роді, який передбачає, разом з традиційним відпочинком, надання послуг в медичній сфері. Йдеться про те, що відпочинок на курортах туристи можуть поєднувати з профілактикою і лікуванням, відвідинами турецьких термальних лікарень, які всесвітньо відомі з доісторичної епохи, спеціальними програмами в спортивних клубах і фітнес-центрах".

"Обсяг світового сектора медичного туризму нині становить близько 120 мільярдів доларів. Частка Туреччини в ньому поки що не перевищує 400 мільйонів доларів, але це лише початок, і ми маємо намір іти вперед", - сказав агентству офіційний представник Мінтуризму Туреччині Ібрагім Язар.