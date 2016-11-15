Без Брежнєва та Щербицького: У Дніпрі "декомунізували" Алею Слави

У Дніпрі остаточно завершили декомунізацію Алеї Слави. Про це повідомляє «Радіо Свобода» в Twitter.

Видання зазначає, що на Алеї Слави зняли меморіальні дошки Леоніду Брежнєву та Володимиру Щербицькому.

Замість меморіальних дошок нічого немає.

Раніше, на будівлі Миколаївської міської ради радянську п'ятикутну зірку замінили державним гербом України.

Сама металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, але в підставі кола встановили герб України, виготовлений у аналогічних розмірах. Як повідомили працівники, які здійснюють демонтаж та встановлення герба, заміна символіки відбувалася за погодженням з мером Миколаєва.