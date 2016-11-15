ЗМІ: Силовики чекають на провокації під час мітингів в центрі Києва, особлива увага до акцій на річницю Євромайдану
Наразі правоохоронці "працюють на випередження" та намагаються виявити причетних до спроб розхитати політичну ситуацію в країні.
Правоохоронці заявили про можливі провокації під час акцій протесту після 17 листопада. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, передає «ZN,UA».
Зазначається, що у зв’язку із очікуваним погіршенням безпеки під час мітингів, правоохоронці "працюють на випередження" та виявляють причетних до спроб розхитати політичну ситуацію в країні.
"Ми очікуємо, що пік активності буде після 17-того числа", - розповів один зі співрозмовників силових структур.
Читайте такожРух транспорту у центрі Києва відновлено після завершення масових акцій
При цьому, за словами іншого джерела, правоохоронці очікують провокацій на річницю Євромайдану.
"Готуємося на суботу (19 листопада-ред.), Ну і на 20-21, коли буде річниця Євромайдану", - повідомило виданню джерело.
Нагадаємо, о 8 ранку столичний Майдан та Хрещатик перекрили для проїзду транспорту через загрозу терактів.
Поліція та Нацгвардія працюють у посиленому режимі. За інформацією СБУ, Кремль готує провокації під час сьогоднішніх акцій протесту.
Так, по периметру - металошукачі, працювали кінологи та вибухотехніки.
Мітинги триватимуть кілька днів, заявлена участь від 5 до 50 тисяч громадян. Порядок забезпечуватимуть 5 тисяч правоохоронців.
Посилені заходи безпеки в центрі столиці будуть застосовуватися до 22 листопада.
Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, всі заходи планується проводити щодня.
«Ми плануємо всі ці заходи проводити кожного дня тому, що в нас заявки до 22 листопада… Сьогодні люди потроху починають розходитись, тому ми будемо дивитись, коли буде менше людей, будемо трохи послабляти заходи», – сказав він.
На уточнююче запитання, чи будуть у центрі столиці до 22 листопада стояти металошукачі та проводитися відповідний контроль, Крищенко відповів: «Так. З огляду на ту кількість осіб, яка заявлена на заходах, ми вважаємо, що потрібні такі заходи».