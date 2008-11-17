Фонд Порошенка провів на Кіпр учасницю дитячого Євробачення

Юна співачка Вікторія ПЕТРИК братиме участь в дитячому конкурсі «Євробачення-2008» за підтримки Фонду Петра Порошенка, повідомили УНІАН у прес-службі «5-го каналу».

Українська переможниця національного відбірного конкурсу Вікторія ПЕТРИК разом із українською делегацією вилетіла до міста Лімасол (Кіпр), де представлятиме Україну на дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2008».

Дитяче «Євробачення-2008» відбудеться 22 листопада. В.ПЕТРИК виступить на конкурсі з піснею «Матроси».

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» В.ПЕТРИК проводжав голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО разом із дружиною, яка очолює Фонд Петра Порошенка, за чиєю підтримкою відбулася поїздка юної співачки на дитячий конкурс «Євробачення-2008».

Знайомство П.ПОРОШЕНКА з В.ПЕТРИК відбулося під час однієї з програм Савіка ШУСТЕРА, на яку були запрошені талановиті діти зі всієї країни. З тих пір Фонд Петра Порошенка підтримує теплі стосунки з юною і обдарованою дівчинкою та її батьками.

Юну українську зірку проводжали з надією на її повернення додому з перемогою. В.ПЕТРИК сказала, що саме для цього вона і летить на Кіпр. Петро і Марина ПОРОШЕНКИ проводжали Вікторію словами віри в її перемогу і подарували їй український оберіг, щоб оберігав її в дорозі й на конкурсі, - ляльку в національному костюмі як талісман успіху і український прапор як символ держави.

11-річну співачку шляхом інтерактивного голосування було обрано глядачами під час фіналу національного відбору конкурсу.

*** Дитячий конкурс пісні «Євробачення» - щорічний телевізійний конкурс, в якому беруть участь діти віком від 8 до 15 років (з 2007 року від 10 до 15 років).

Україна в дитячому «Євробаченні» брала участь 2 рази: у 2006 році Назар СЛЮСАРЧУК посів 9-е місце, в 2007 році Ілона ГАЛИЦЬКА також посіла 9-е місце.