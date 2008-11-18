Супермаркети борються за покупця за допомогою низьких цін

Японські мережеві супермаркети вступили в нову стадію "цінової конкуренції", повідомляє РІА “Новости” з посиланням на телекомпанію NHK.

В умовах економічного спаду супермаркети вимушені боротися з відтоком покупців, проводячи "стратегію низьких цін".

"Зараз, коли покупець більш, ніж будь-коли чутливо реагує на ціни і прагне купувати не стільки звичні марки, скільки товари дешевшы, ми повинні запропонувати йому нову стратегію", каже директор Йосідзі Судзукі (Yoshiji Suzuki) одного з магазинів мережі "Інагея Блумінг Блумі".

"Стратегія низьких цін" є не одноразовими знижками на продовольчі товари, але принципово інший підхід до формування цін, уточнила Судзукі.

За її словами, супермаркети "Джаско"(Jusco) мережі "Іон" (Aeon) активно просувають товари власного виробництва під своєю торговельною маркою.

На відміну від звичайних виробників немає необхідності витрачати кошти на рекламу і розповсюдження, в результаті товари так званої "домашньої марки" є дешевшими на 20-50% аналогічних товарів інших виробників. За підрахунками фахівців компанії тільки за перші шість місяців цього року рівень продажу цих товарів зріс у чотири рази.

Мережа "Іто Йокадо" (Ito Yokado) випробувала новий принцип розміщення товарів у залі. Товари не викладаються на полиці, а вивантажуються в залі і на стелажах просто в транспортній тарі. Це дало можливість значно скоротити витрати на персонал, і відтак дозволило понизити ціни на 20-30%. Крім того, активно впроваджується торгівля "нестандартними" овочами, фруктами, рибою, які досі не надходили на ринок через неякісний зовнішній вигляд. У результаті нової стратегії кількість покупців за день збільшилася вдвічі.

Раніше мережі магазинів "Іон" і "Іто Йокадо" проводили розпродаж імпортних продуктів у зв`язку з різкою зміною курсу єни.

Тепер, після офіційного визнання в понеділок міністром з питань економічної і фінансової політики Каору Йосано (Kaoru Yosano) того, що Японія вступила в стадію рецесії, боротьба за покупця між великими магазинами вимагає принципових змін у ціновій політиці.