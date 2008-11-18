Турчинов вимагає від Черновецького вдвічі скостити вартість проїзду

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Київській міській державній адміністрації зменшити вартість проїзду у громадському транспорті вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра, таке доручення дано за результатами наради щодо попередніх підсумків перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

За даними прес-служби, під час наради члени робочої групи доповіли О.ТУРЧИНОВУ про відверту протидію Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих їй структур в отриманні об’єктивної інформації. Однак, підкреслювали учасники наради, вже проаналізовані дані свідчать про необґрунтованість підвищення тарифів на транспорт та наявність можливості їх зниження принаймні вдвічі. Так, зокрема, в 2,5 рази завищена рентабельність транспортних підприємств, величина пасажиропотоку занижена, приховуються реальні доходи від рекламної та орендної діяльності, завищена амортизація, відбулось безпідставне віднесення на собівартість капітальних витрат тощо. Отримані під час перевірок дані свідчать, що вартість проїзду в метрополітені не може перевищувати 1 грн., а у наземному транспорті - 80 копійок.

У зв’язку з цим О.ТУРЧИНОВ і доручив КМДА привести тарифи до обґрунтованого рівня, тобто зменшити принаймні вдвічі, та зобов’язав припинити заважати діяльності робочої групи.

Також перший віце-прем’єр-міністр України доручив Державній податковій адміністрації перевірити діяльність підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен», з метою ліквідації джерел тіньових доходів, виявлення реальних обсягів приховуваних надходжень та недопущення ухиляння від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити у салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Прокуратура Києва розпочала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

6 листопада перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку разом з Міністерством житлово-комунального господарства України перевірити обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

Також О.ТУРЧИНОВ доручив міністру юстиції припинити процес державної реєстрації розпорядження КМДА “Про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування киян”, поки робоча група не надасть висновків про обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

13 листопада О.ТУРЧИНОВ продовжив термін з`ясування урядовою комісією обгрунтованості підвищення тарифів на послуги транспорту в Києві у зв`язку з тим, що київська влада почала надавати необхідну документацію для перевірки тільки після звернення уряду в ГПУ і МВС.