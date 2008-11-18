Світовий банк прогнозує падіння курсу рубля найближчим часом

Світовий банк прогнозує найближчим часом ослаблення російського рубля у зв`язку зі зниженням цін на нафту й відпливом капіталу з країни. Як повідомляє ВВС, про це заявив журналістам у вівторок головний економіст Світового банку по Росії Желько БОГЕТІЧ.

На його думку, падіння курсу можливе в короткостроковій і довгостроковій перспективі й такий розвиток подій зумовлений відпливом капіталу й падінням цін на нафту. Проте, за його словами, все може змінитися, якщо зміняться нафтові ціни.

Цю заяву було зроблено у зв`язку з публікацією доповіді Світового банку про стан російської економіки.

За прогнозами авторів документа, відплив капіталу з Росії може становити в 2008 році 50 млрд. доларів, а в 2009 році ця цифра може зрости вдвічі. Аналітики банку вважають, що наступного року з російської економіки може бути виведено до 100 млрд. доларів.