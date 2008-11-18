З Секретаріату Президента пояснюють як і ринок захистити, і СОТ не гнівати

21:33, 18 листопада 2008
Суспільство
1151 0

Андрій Гончарук перелічив механізми

Українське законодавство передбачає можливості для застосування механізмів захисту внутрішнього ринку, які визнані у рамках Світової організації торгівлі та не суперечать зобов`язанням української сторони перед СОТ.

Про це повідомив під час брифінгу заступник глави секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Він уточнив, що такими механізмами є антидемпінгові розслідування, спеціальні розслідування чи розслідування, пов`язані із субсидуванням.

Заступник глави Секретаріату також прокоментував основні положення декларації, ухваленої за результатами саміту країн-учасниць Великої Двадцятки. За його словами, рекомендації G20 можуть бути сприйняті українською стороною при розробці та імплементації антикризових заходів. Деякі з них (щодо підвищення підзвітності та прозорості роботи фінансових інституцій, посилення узгодженій дій на міжнародних фінансових ринках) були враховані у виступі Президента під час всеукраїнської антикризової наради.

При цьому А.ГОНЧАРУК підтвердив, що учасники цієї зустрічі застерегли від надмірного протекціонізму при застосуванні тих чи інших обмежувальних заходів для захисту внутрішніх ринків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter