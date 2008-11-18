З Секретаріату Президента пояснюють як і ринок захистити, і СОТ не гнівати

Українське законодавство передбачає можливості для застосування механізмів захисту внутрішнього ринку, які визнані у рамках Світової організації торгівлі та не суперечать зобов`язанням української сторони перед СОТ.

Про це повідомив під час брифінгу заступник глави секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Він уточнив, що такими механізмами є антидемпінгові розслідування, спеціальні розслідування чи розслідування, пов`язані із субсидуванням.

Заступник глави Секретаріату також прокоментував основні положення декларації, ухваленої за результатами саміту країн-учасниць Великої Двадцятки. За його словами, рекомендації G20 можуть бути сприйняті українською стороною при розробці та імплементації антикризових заходів. Деякі з них (щодо підвищення підзвітності та прозорості роботи фінансових інституцій, посилення узгодженій дій на міжнародних фінансових ринках) були враховані у виступі Президента під час всеукраїнської антикризової наради.

При цьому А.ГОНЧАРУК підтвердив, що учасники цієї зустрічі застерегли від надмірного протекціонізму при застосуванні тих чи інших обмежувальних заходів для захисту внутрішніх ринків.