Екс-ФСБшник Богданов заявив, що відео його звільнення було постановочним

Про це повідомив Богданов в інтерв'ю Depo.

«Я не все можу сказати про те, як і коли, тому що слідство ще ведеться. Але це відео знято не в момент захоплення злочинного угруповання. Це знімалося, коли проводився слідчий експеримент. Але є записи телефонних переговорів, які не були оприлюднені, тобто тих, коли я був на волосок від смерті, і не було ніякої надії на кого-небудь. Одне можу сказати про ці переговори, вони там в ГРУ абсолютно кінчені виродки», – сказав Богданов.

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Як повідомляв УНІАН, до столичних правоохоронців звернулися друзі й знайомі Богданова та заявили, що останній раз спілкувалися з ним 12 листопада. З того часу на зв'язок він не виходив. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Богданова за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

18 листопада Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою запобігла другій спробі викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова.

Пізніше СБУ оприлюднила відео звільнення Богданова.