Пропагандистська машина працює: у Росії покажуть антимайданівський фільм "Україна у вогні"

Прем'єра цього фільму відбудеться 21 листопада на пропагандистському телеканалі РЕН-TV, передає "Українська правда".

Режисирував фільм "Україна у вогні" українець Ігор Лопатьонок, який стверджує, що "це розслідувальна журналістика".

Хто є спонсором фільму, російські ЗМІ не пишуть. Однак повідомляють, що відомий сценарист Стоун для нього поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Також у стрічці є уривки інтерв'ю з екс-президентом України, втікачем Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ тих часів Віталієм Захарченком. Останній у фільмі нібито розповідає, хто розпорядився застосувати силу до мітингувальників: "Ми мали інформацію, що протестні акції в будь-якому разі масово плануються й почнуться у 2015 році. Але опозиція скористалася тим фактом, що спершу Кабінет міністрів, а потім і президент прийняли рішення тимчасово відкласти підписання Угоди про асоціацію з ЄС", – заявив екс-голова МВС України.

Читайте такожФранцузький канал вирішив повторно показати антиукраїнський фільм про Майдан всупереч проханням Києва

В анонсах фільму не згадуються прихильники Майдану.

Американського журналіста Роберта Перрі, який раніше заявляв про "неонацизм" в Україні й замовчування "правди" про катастрофу літака MH17, використали у фільмі як експерта. З його слів випливає, що Національний фонд у підтримку демократії й інші організації США спонсорували тренінги українських активістів та роботу журналістів, завдяки чому нібито в листопаді 2013 року запустилися канали Spilno TV, Громадське ТБ, Еспресо TV.

Анонсуючи цю стрічку, російські ЗМІ згадують й нинішні події в Україні: бійку Юрія Бойка й Олега Ляшка у Раді та акції протесту, організовані в центрі Києва минулого тижня.

Нагадаємо, раніше французький телеканал Canal+ показав фільм режисера Поля Морейро про Євромайдан "Україна, маски революції", незважаючи на те, що Київ вимагав скасувати показ.