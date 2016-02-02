Французький канал показав антиукраїнський фільм про Майдан, незважаючи на прохання Києва

Про це передає РБК з посиланням на сайт каналу.

Фільм показали 1 лютого о 22:30 за місцевим часом.

У документальній картині режисера Поля Морейро йдеться про події 2013-2014 років. Як йдеться в анотації фільму, "участь ультраправих, озброєних груп (у протестах на Майдані - Ред.) давно ігнорується". Морейро також розповідає про підтримку "націоналістів" Вашингтоном і "масове вбивство в Одесі, вчинене українськими націоналістами".

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Посольство України в Парижі просило Canal+ зняти фільм з ефіру. Київ звинуватив автора картини в маніпулюванні коментарями і генерації упереджень.

"Намагатися пояснити події в Україні діями США - нечесно і абсолютно нешанобливо до громадян нашої країни, які загинули в центрі Києва при захисті демократичних сподівань", - заявили в посольстві. "Canal+ слід було б переглянути свою позицію щодо показу фільму", - наголосили в диппредставництві.