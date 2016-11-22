З початку року статус біженця в України попросили більше півсотні росіян

З початку цього року в України попросили статус біженці або особи, яка потребує додаткового захисту попросили 54 росіянина. Такі дані надали у Державній міграційній службі на запит "Доступу до правди".

У відповіді зазначається, що у 2015 році за таким статусом зверталися 86 росіян, у 2014 – 130.

При цьому, у аналогічній відповіді минулого місяця міграційна служба уточнювала, що статус біженця отримали лише 4 росіян, а статус людини, яка потребує додаткового захисту – 10.

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При цьому 957 людей у 2016 році були примусово повернені назад.

У 2015 році статус біженця чи людини, яка потребує додаткового захисту отримали 7 і 4 людини відповідно, а примусово повернені були 1312 росіян.

Нагадаємо, вчора 21 листопада на Чернігівщині у міжнародному пункті пропуску «Нові Яриловичі» під час проходження прикордонного контролю громадянин Російської Федерації звернувся із заявою про надання йому статусу біженця.

У прикордонному загоні не уточнили інших деталей, зазначивши, що це вже шостий аналогічний випадок за останні два роки. Після проведення співбесіди та оформлення відповідних документів, чоловіка для прийняття остаточного рішення направлено до управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області.