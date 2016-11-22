У Міноборони поки не знають, для чого кримські дезертири-зрадники покинули півострів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора на одному з контрольно-пропускних пункті в'їзду-виїзду на межі між окупованим Кримом та Херсонщиною українські силовики затримали двох осіб, які прямували з окупованої території", - сказав він.

Водночас, зауважив Мотузяник, "ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це була так звана "українська диверсійно-розвідувальна група", яка нібито полює на російський окупаційний контингент в Криму".

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Мотузяник додав, що на даний момент не відома мета, з якою колишні військовослужбовці України перетинали адміністративну межу.

Він також підкреслив, що затримання відбулося «у суворій відповідності до норм кримінального законодавства».

Разом з тим Мотузяник не назвав імена та звання затриманих.

Як повідомлялося, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію. Російська сторона у зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".

За словами Мотузяника, "затримані ці люди були на території, яка контролюється Україною. З'ясовано, що це колишні українські військовослужбовці, які не виконали відповідну директиву і не перемістилися з Автономної Республіки Крим під час окупації півострова Російською Федерацією. Таким чином, вони зрадили військовій присязі, і щодо них є відповідні кримінальні провадження", - сказав представник Міноборони.

Раніше російська сторона заявляла, що колишніх українських військових, які зрадили присязі, нібито виманили на пункт "Джанкой".