Затриманих на "кордоні" з Кримом дезертирів-зрадників заарештували на два місяці

Про це заявив перший заступник військового прокурора Південного регіону України Петро Візнюк, повідомляє «Громадське радіо»,

За його словами, такий запобіжний захід для них обрав слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва.

Суд також визначив розмір застави для Одинцова і Баранова.

«Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва виніс рішення, задовольнивши клопотання слідчого військової прокуратури Миколаєвського гарнізону, та обрав запобіжний захід для молодшого сержанта Баранова Олександра В’ячеславовича - утримання під вартою або 350 тис. грн застави, а також задовольнив клопотання стосовно прапорщика Максима Одинцова - тримання під вартою або 250 тис. грн застави», - сказав Візнюк.

Читайте такожУ Путіна прокоментували затримання СБУ двох військових РФ з Криму, які порушили українську присягу

За інформацією СБУ, Баранов та Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, проте зрадили присязі та перейшли служити в російську армію. Прокуратура підозрює Одинцова і Баранова в дезертирстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що мета перетину затриманими колишніми військовослужбовцями Збройних сил України контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду з Кримом на даний момент невідома. Водночас, зауважив Мотузяник, "ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це була так звана "українська диверсійно-розвідувальна група", яка нібито полює на російський окупаційний контингент в Криму".

За словами Мотузяника, "затримані ці люди були на території, яка контролюється Україною. З'ясовано, що це колишні українські військовослужбовці, які не виконали відповідну директиву і не перемістилися з Автономної Республіки Крим під час окупації півострова Російською Федерацією. Таким чином, вони зрадили військовій присязі, і щодо них є відповідні кримінальні провадження", - сказав представник Міноборони.

Раніше російська сторона заявляла, що колишніх українських військових, які зрадили присязі, нібито виманили на пункт "Джанкой".