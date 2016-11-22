Понад 70% українців вважають Голодомор геноцидом - опитування

Такі дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" щодо динаміки ставлення 2 тис. респондентів з числа населення України до Голодомору.

«Згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2016 року, більшість опитаних (72%) погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, не погодились з цим 14%, не визначились - 14%», - йдеться у повідомленні.

Соціологи також зауважують, що, незважаючи на те, що кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом, дещо зменшилась у порівнянні з минулим роком (з 80% до 72%), водночас вона є такою ж, як у 2014 році, і вищою, ніж була у 2010-2012 рр. (близько 60%).

Твердження, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, поділяють практично всі жителі заходу України (97%), більшість опитаних центру України (78%), майже дві третини півдня України (57%) та трохи менше половини Сходу (48%).

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Мешканці сіл більше згодні з тезою про Голодомор-геноцид, аніж мешканці міст (79% проти 68%). Серед респондентів, рідна мова яких українська, прихильників цієї тези 83%, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 47%. У віковому розрізі кількість тих, хто підтримує тезу про Голодомор-геноцид, коливається від 70 до 75% у різних категоріях.

«Водночас простежується різниця у кількості противників цієї тези у вікових групах: чим старші опитані, тим їх більше», - зазначають соціологи.

Серед прихильників євроінтеграції тих, хто погоджується, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом, - 86%, серед противників майже удвічі менше – 48%. Подібна тенденція і серед тих, хто за чи проти вступу до НАТО (91% проти 53%). Натомість респонденти, які підтримують вступ до Митного союзу менш схильні до підтримки визнання Голодомору геноцидом (таких серед них лише 38%). Цікавим є те, що ностальгічні настрої за СРСР не мають вирішального впливу на ставлення опитаних до сприйняття Голодомору як геноциду. Так, 59% тих, хто жалкує про розвал Радянського Союзу у 1991 році все одно погоджуються з тим, що Голодомор був геноцидом (25% - не погоджуються). Серед тих, хто не жалкує, таких 85%.

Опитування проводилось у вигляді особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%. Терміни проведення: 16-22 вересня 2016 р.