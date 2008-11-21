Російський міністр про Керченську протоку, кордон і бізнес

Україна та Росія вивчать можливість створення консорціуму з управління судноплавством у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після п`ятого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва України та РФ повідомив міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН.

За його словами, сьогодні обговорювалося це питання, при цьому Росія зі свого боку вже сформувала відповідну робочу групу, а Україна розглядатиме це питання після сьогоднішньої зустрічі.

«На мій погляд, таке створення спільної компанії практично зняло б усі питання для судновласників: де їм працювати - на правому березі чи лівому. Й це було б уже неважливо, й це було б на користь бізнесу й на користь безпеки судноплавства. Я вважаю, нам треба рухатися саме в цьому напрямку», - зазначив він.

За словами І.ЛЕВІТІНА, 20 листопада на засіданні підкомісії залишилося невирішеним питання щодо правил судноплавства в Керченській протоці.

«У нас є невирішені питання, які ми не можемо вирішити через політичну неврегульованість, - це кордони. Це Керченська протока й частина залізничної інфраструктури, яка підпадає також під неврегульовані питання щодо кордонів. Я висловив свою стурбованість, тому що ми працюємо в умовах, коли в нас немає чітких правил судноплавства в Керченській протоці - є тільки тимчасові, й нам необхідно швидше вирішити», - зазначив він.

При цьому І.ЛЕВІТІН підкреслив, що тимчасове положення про судноплавство в Керченській протоці виконується й українською, й російською сторонами.

Як повідомляв УНІАН, 18-20 листопада в Міністерстві транспорту та зв`язку України проходить п`яте засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва Російської Федерації та України.

Російську делегацію очолює міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН, Україну - Міністерство транспорту та зв`язку України.