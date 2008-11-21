Цукровиробники просять Ющенка і Тимошенко про захист

Цукровиробники України звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради України і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою вжити заходи для захисту галузі.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив сьогодні голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

За словами М.ЯРЧУКА, сьогодні в галузі накопичилося багато негативних чинників. До переробки буряків приступили всього 70 заводів із 104, які одержали квоту. Крім того, імпорт цукру тростинного і цукровмісних продуктів негативно впливає на внутрішній ринок, знижуючи ціни на продукцію. Таким чином, виробники змушені продавати цукор нижче собівартості. Виробники заявили, що якщо не будуть вжиті адекватні заходи, галузь опиниться на межі розвалу.

У своєму зверненні працівники цукрової галузі просять захистити внутрішній ринок від надходжень у режимі вільної торгівлі з Білорусі тростинного цукру. Крім того, вони просять заборонити ввезення на митну територію України цукру-сирцю тростинного, цукровмісних продуктів і хімічних цукрозамінників і переглянути в бік збільшення ставки ввізного мита на цукор і цукровмісні продукти.

Також цукровиробники просять закупити до Аграрного фонду цукор в обсягах, передбачених законодавством, а також продовжити терміни повернення кредитів, одержаних цукровими заводами і цукровими компаніями, до 1 вересня 2009 року.

Крім того, просять прийняти мораторій на зростання цін на газ для підприємств цукрової галузі до завершення сезону переробки цукрових буряків.

Також виробники звертаються до уряду з проханням сприяти просуванню українського цукру на зовнішні ринки.

Цукровиробники просять уряд продовжити державну підтримку виробників цукрових буряків на рівні 1,5 тис. грн. на гектар посіву.

Вони висловили сподівання, що їхні прохання будуть почуті і реалізовані. Інакше вони не виключають проведення мітингів, акцій протесту тощо.