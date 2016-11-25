"Патріот знайшовся": соцмережі відреагували на "явлення" "легітимного" Януковича

Колишній президент-втікач України Віктор Янукович виступив на суді у справі екс-"беркутівців". Цікаво, що розмовляв він українською мовою.

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