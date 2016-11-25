"Патріот знайшовся": соцмережі відреагували на "явлення" "легітимного" Януковича
Колишній президент-втікач України Віктор Янукович виступив на суді у справі екс-"беркутівців". Цікаво, що розмовляв він українською мовою.
Користувачі соцмереж вже відреагували на його появу після тривалої перерви.
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Суд прийняв рішення про перенесення допиту екс-президента України Віктора Януковича у справі розстрілу активістів Євромайдану.
Так, вирішено провести повторний відео допит Януковича 28 листопада о 13:00 (14:00 за московським часом).
Свидетель Янукович демонстративно выступал по-украински. Издевается. Доволен,что у него почетный статус свидетеля pic.twitter.com/rJxzW5y0Fq— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) November 25, 2016
#Янукович вивчив рідну мову?!https://t.co/dGXPxDbM4y— Еспресо (@EspresoTV) November 25, 2016
А вот и #Янукович ))) https://t.co/NPFEf4S8VXpic.twitter.com/azKj8rPrbQ— Роман Бибеа (@bromtula) November 25, 2016
https://t.co/2BAgY3riaU Экран с лицом Януковича в Святошинском суде будут охранять 130 полицейских #Януковича#суде#полицейскихpic.twitter.com/b1Q7b6Eyip— Fromua.news (@fromua_news) November 25, 2016
Допит #Януковича почався.https://t.co/SeucosRLfspic.twitter.com/lFF03z4MDE— ДревляниН (@freeukrman) November 25, 2016
Януковича ща будут, внимание, допрашивать по Skype. Зачем все усложнять, ведь можно было завести чатик Телеграме.— Valdemar Zalomski (@Valdemaars) November 25, 2016
Януковича заманили в суд чернопятничными скидками на шапки.— МинПанд (@crimeapanda) November 25, 2016
Помню, что было перед прошлым интервью Януковича— MaryEl (@maryeL2002) November 25, 2016
- Он сейчас как скажет
- Он сейчас как вернется
- Какие страусы, и ЭТО было президентом
Уся лента в анонсах скайп-допиту януковича.— Emmet Brown (@IncredibleEmmet) November 25, 2016
Наче хтось очікує почути в ній визнання провини!