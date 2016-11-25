"Патріот знайшовся": соцмережі відреагували на "явлення" "легітимного" Януковича

14:21, 25 листопада 2016
Суспільство
2367 0

Колишній президент-втікач України Віктор Янукович виступив на суді у справі екс-"беркутівців". Цікаво, що розмовляв він українською мовою.

Янукович заговорив українською у суді / Фото УНІАН

Користувачі соцмереж вже відреагували на його появу після тривалої перерви.

Читайте такожЯнукович хоче, щоб його допитали у режимі відеоконференції саме сьогодні (відео)

Суд прийняв рішення про перенесення допиту екс-президента України Віктора Януковича у справі розстрілу активістів Євромайдану.

Так, вирішено провести повторний відео допит Януковича 28 листопада о 13:00 (14:00 за московським часом).

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter