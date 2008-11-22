Накопичення готівки в офісах вабить злочинців

Начальник УМВС України у Вінницькій області генерал-майор міліції Василь ПОЛІЩУК заявляє, що міліція Вінниччини почала фіксувати тяжкі злочини, які раніше не були характерними для цього регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній колегії Вінницької облдержадміністрації та УМВС з питань протидії фінансово-економічній кризі.

За словами В.ПОЛІЩУКА, в умовах фінансової кризи спостерігається тенденція до накопичення готівкових коштів за місцем проживання громадян та офісах підприємств і організацій, що не проходить поза увагою злочинців.

"Лише в жовтні – листопаді поточного року зареєстровано понад 10 крадіжок грошей та цінностей з офісів у великих розмірах, суми яких в окремих випадках складають десятки тисяч гривень", - сказав В.ПОЛІЩУК.

Він розповів, що останнім часом зареєстровано два пограбування в обласному центрі, коли потенційну «жертву» відслідковували з отримання нею готівки в банку, супроводжували, а пізніше грабували.

"В цій ситуації вкрай необхідно повернутися до раніше прийнятого сесією обласної ради рішення щодо встановлення камер відеоспостереження в місцях масового перебування людей та поблизу особливо важливих об’єктів в м. Вінниці для організації дистанційного контролю за ними черговими частинами підрозділів міліції обласного центру", - В.ПОЛІЩУК.