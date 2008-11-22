Газпром погрожує взагалі припинити поставки газу Україні

У «Газпромі» заявляють, що у разі непідписання договору з Україною на поставки газу в 2009 році до кінця поточного року будуть вимушені припинити ці поставки з 1 січня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в прямому ефірі російського телеканалу «Вести» заявив прес-секретар голови правління ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

“Ми б хотіли уникнути такого розвитку подій – у нас є час, щоб встигнути за дні, що залишилися до Нового року, про все домовитися, але, як ви чудово розумієте, поставляти газ без контракту ми не можемо», - сказав він.

С.КУПРІЯНОВ зазначив, що якщо умови меморандуму про поступовий перехід на ринкові ціни до 2011 року не будуть виконані, то ринкова ціна для України складеться з 1 січня 2009 року на рівні 400 дол. за тисячу кубометрів.

“Меморандумом передбачений поступовий перехід на ринкове ціноутворення в 2009-2010 роках, і якщо умови меморандуму будуть виконані, можна буде говорити про інші умови”, - підкреслив він.

При цьому С.КУПРІЯНОВ нагадав, що для виконання умов меморандуму Україні необхідно розрахуватися за вже поставлений газ.

Відповідаючи на запитання, якою може бути ціна газу в такій ситуації, він сказав: «Це переговорний процес – ми поки деталі не розкриваємо».

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягнути з України борг за поставки газу з Росії у розмірі 2,4 млрд. дол. «З боргом України потрібно остаточно визначитися і стягнути його або в добровільному порядку, або в примусовому. Так, як це встановлено чинним законодавством, і в рамках наших двосторонніх відносин», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.