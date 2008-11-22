Даїшники за п’ять днів «назбирали» з водіїв понад 10 мільйонів

Впродовж 17-21 листопада працівники Державтоінспекції оштрафували водіїв-порушників на загальну суму 10368,68 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, за цей період на автошляхах виявлено 55 тис. 495 правопорушень, з яких 36 тис. 363 є грубими.

Виявлено 2 тис. 553 порушників, які керували авто у нетверезому стані, з них 101 були за кермом «престижних» автомашин.

Серед інших грубих порушень правил дорожнього руху за п’ять діб працівники ДАІ зафіксували 2 тис. 608 випадків порушень правил обгону, з них 363 – водіями транспортних засобів «престижних» марок; порушень проїзду перехресть – 2 тис. 200 («престижних» марок -233); порушень швидкісного режиму – 10 тис. 674 (1792); порушень проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника – 1 тис. 786 (241); порушень правил зупинки, стоянки – 15 тис. 808 (1541); порушень, пов‘язаних з проїздом тротуарами чи пішохідними доріжками - 734 («престижних» марок - 90).

Серед задокументованих працівниками ДАІ за п’ять днів порушень Правил дорожнього руху 8 тис. 039 виявлено за допомогою приладів фото- та відео фіксації. Зокрема, прилади зафіксували 1 тис. 638 порушень ПДР транспортними засобами «престижних» марок.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 17 листопада набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Законом, зокрема, передбачено суттєве збільшення штрафних санкцій за порушення безпеки дорожнього руху. Так, мінімальний штраф за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами та порушення пішоходами правил дорожнього руху складатиме від 51 до 85 грн. Натомість максимальний штраф за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу, становитиме від 2 тис. 550 до 3 тис. 400 грн.