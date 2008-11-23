У Запорізькій області податківці накрили підпільне казино

У Запорізькій області податківці виявили підпільне казино.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Запорізькій області, заклад працював на території Мелітопольського району області.

"У приміщенні ігрового залу співробітники податкової міліції Мелітопольського відділу державної податкової інспекції описали 50 предметів азартних ігор на загальну суму понад 560 тис. грн.", - повідомили в прес-службі.

Серед виявленого податківцями практично весь спектр устаткування для азартних ігор, починаючи від більярдних столів і закінчуючи столом для гри в рулетку "Odrex".

У зв`язку з виявленням нелегального казино вирішується питання про порушення кримінальної справи.