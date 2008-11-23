У Донецькій області щомісяця з бюджету зникає майже мільйон?
08:28, 23 листопада 2008Суспільство
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Міліція нарахувала 393 злочини
Органи внутрішніх справ Донецької області за 10 місяців цього року виявили в бюджетній сфері розкрадань на 9,5 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Донецькій області, усього за січень-жовтень у бюджетній сфері було виявлено 393 злочини, зокрема 53 розкрадання і 101 факт хабарництва.
Загальна сума викрадених і використаних не за цільовим призначенням бюджетних коштів становить 9,5 млн. грн. Відшкодовано 6,4 млн. грн.
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