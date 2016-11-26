Президент разом з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президентське подружжя поклало композиції з колосків та калини до підніжжя Пам'ятного знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі в Києві.

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Президент разом з дружиною вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, цього року виповнюється 84-я річниця організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

За даними дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками, в Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 мільйонів осіб, або 13% усього населення.