В Одесі у наркоторговця та його спільника знайшли наркотиків майже на мільйон гривень

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, співробітники Управління з обслуговування Одеської, Миколаївської та Херсонської областей Департаменту протидії наркозлочинності спільно з працівниками патрульної поліції затримали 25-річного жителя Одеси під час розповсюдження «закладок».

У чоловіка було виявлено та вилучено 53 пакета з наркотичною речовиною білого кольору. Також правоохоронці виявили 8 місць, в яких зловмисник зробив «закладки», де наркотичні засоби ще не забрали покупці.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці також викрили 30-річного спільника наркоторговця, з яким останній разом проживав і займався розповсюдженням наркотиків.

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«Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання наркоторговців було виявлено та вилучено 670 пакетів із психотропною речовиною. Кожен пакет містив по 5 доз», - повідомили в главку.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів становить майже 1 млн грн.

25 листопада до зловмисників застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Слідство триває.