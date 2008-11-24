Доходну частину бюджету в листопаді й грудні виконано не буде - Пинзеник

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК переконаний, що в листопаді й грудні 2008 року доходну частину бюджету виконано не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Перший місяць (листопад) по доходах до бюджету не буде виконано. Це ми вже знаємо, в грудні теж», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

При цьому він підкреслив, що винен у цьому банківський сектор та «інші сектори, які зазнають кризи».

За його словами, на сьогоднішній день ситуація з виконання бюджету ускладнюється, й навіть ті прогнози, що робилися місяць тому, погіршуються.

«Сплата податку на прибуток вже показала нам проблеми, по ПДВ - проблеми», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Крім того, він підкреслив, що ситуація по бюджету 2009 року також буде «не простою», хоча на сьогоднішній день не можна говорити про великі ризики щодо інфляції.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила впевненість у тому, що за підсумками 2008 року Державний бюджет України буде перевиконано.

“Незважаючи на світову кризу, цього року Державний бюджет буде перевиконано, що дозволить провести всі витрати, які заплановано”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні спостерігається перевиконання зі збору основних податків.

Водночас прем`єр-міністр підкреслила, що бюджет-2008 буде перевиконано “за інерцією”, завдяки позитивній динаміці економічного розвитку першої половини 2008 року.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що 2009 рік буде дуже важким у частині наповнення Державного бюджету.

Довідка УНІАН. За даними Державного казначейства України, до загального фонду Державного бюджету в січні-жовтні 2008 р. надійшло 150 млрд. грн., що на 153,8%, або на 52,4 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України, планові показники за 10 місяців 2008 р. перевиконано на 6,5%, додатково до бюджету надійшло майже 9,1 млрд. грн.

Протягом жовтня ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло 15,6 млрд. грн. доходів, що становить 145,8% до відповідного показника 2007 р. Плановий показник жовтня 2008 р. перевиконано на 0,4%.

Змінами до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які були прийняті у вересні й набули чинності в жовтні 2008 р., збільшено річний план доходної частини бюджету на 1,8 млрд. грн.