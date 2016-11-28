Лише близько 40% українців вважають запровадження "безвізу" з ЄС важливим - опитування

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Зокрема, дуже важливим запровадження «безвізу» назвали 13% опитаних, просто важливим - 26%.

В той же час візову лібералізацію зовсім неважливою вважають 37% респондентів, просто неважливим питання вважають 20% і 4% - не визначились із відповіддю.

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В той же час, що стосується реформ і чи в правильному напрямку вони йдуть, то 78% опитаних громадян зазначили, що реформи ідуть в неправильному порядку, 11% зазначили, що у правильному і 11% було важко відповісти.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції з євроінтеграції Сергій Пєтухов мережі у Facebook написав, що прискорити надання безвізу для України може взаємодія із ЄС у питанні сирійських біженців і розслідуванні міжнародних та транскордонних злочинів.

За словами чиновника, на прийняття рішення по Україні багато в чому вплинула сирійська міграційна криза.

"Саме побоючить негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати безвіз Україні", - пояснив Пєтухов.