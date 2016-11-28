У Кабміні придумали, як задобрити ЄС у питанні безвізу

Таку думку висловив заступник міністра юстиції з євроінтеграції Сергій Пєтухов мережі у Facebook.

За словами чиновника, на прийняття рішення по Україні багато в чому вплинула сирійська міграційна криза.

"Саме побоючить негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати безвіз Україні", - пояснив Пєтухов.

Тому він пропонує "взяти на себе добровільно квоту на розселення мігрантів".

"Наша країна могла би повність взяти на себе квоту, наприклад, Нідерландів. Це могло би стати важливим проявом солідарності з Європою у вирішенні спільної проблеми", - запевняє замміністра.

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Також він бачить і інші важелі задля прискорення надання безвізу.

"Замість того щоб ображатися, треба шукати яким чином стати їм (ЄС - ред.) необхідними і потрібними. Наприклад, я вже бачу потребу ЄС у тісній співпраці з Україною в розслідуванні міжнародних та транскордонних злочинів", - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджене Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів. Раніше президент Порошенко висловлював сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада.

Водночас у ЄС заявили, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.