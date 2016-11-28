Прокурорська перевірка колоній на Дніпропетровщині: зафіксували втечі, знайшли брагу і заточки
Прокуратура Дніпропетровської області перевірила слідчі ізолятори та установи виконання покарань на предмет дотримання законності.
Про це повідомляє сайт 056.ua.
Як зазначив начальник відділу прокуратури області Геннадій Тесля, на сьогоднішній день в установах виконання покарань та попереднього ув'язнення області утримується понад 7600 осіб, 214 з яких - у лікувальних закладах.
Прокурори встановили, що адміністраціями установ виконання покарань області не в повній мірі забезпечується належний нагляд за засудженими.
«Так, протягом 2016 року у засуджених вилучили 1110 мобільних телефонів, 904 літрів браги та 258 одиниць колючо-ріжучих предметів», - повідомляють в обласній прокуратурі.
Крім того, в результаті неналежного виконання посадовими особами установ виконання покарань обов'язків, пов'язаних із забезпеченням режимних вимог, охорони і постійного нагляду за засудженими, мають місце факти втечі засуджених та самовільного залишення меж виправних центрів. В даний час місцезнаходження цих засуджених встановлено, що вони повернуті до місця відбування покарання.
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Також, протягом 2016 року виявили 12 випадків порушення законності персоналом органів і установ Державної пенітенціарної служби України в області, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За результатами проведених перевірок органами прокуратури області внесено 13 вказівок керівникам установ виконання покарань з вимогами усунення виявлених порушень, які розглянуті та задоволені. 19 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.