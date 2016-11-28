Прокурорська перевірка колоній на Дніпропетровщині: зафіксували втечі, знайшли брагу і заточки

Про це повідомляє сайт 056.ua.

Як зазначив начальник відділу прокуратури області Геннадій Тесля, на сьогоднішній день в установах виконання покарань та попереднього ув'язнення області утримується понад 7600 осіб, 214 з яких - у лікувальних закладах.

Прокурори встановили, що адміністраціями установ виконання покарань області не в повній мірі забезпечується належний нагляд за засудженими.

«Так, протягом 2016 року у засуджених вилучили 1110 мобільних телефонів, 904 літрів браги та 258 одиниць колючо-ріжучих предметів», - повідомляють в обласній прокуратурі.

Крім того, в результаті неналежного виконання посадовими особами установ виконання покарань обов'язків, пов'язаних із забезпеченням режимних вимог, охорони і постійного нагляду за засудженими, мають місце факти втечі засуджених та самовільного залишення меж виправних центрів. В даний час місцезнаходження цих засуджених встановлено, що вони повернуті до місця відбування покарання.

Читайте такожУ колонії в Кіровоградській області вже три дні бунтують в'язні

Також, протягом 2016 року виявили 12 випадків порушення законності персоналом органів і установ Державної пенітенціарної служби України в області, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За результатами проведених перевірок органами прокуратури області внесено 13 вказівок керівникам установ виконання покарань з вимогами усунення виявлених порушень, які розглянуті та задоволені. 19 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.