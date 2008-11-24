Як украсти тракторів на кілька мільйонів?

У Харківській області викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю, який здійснював незаконні оборудки з продажем тракторів на мільйони гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, встановлено, що директор товариства протягом серпня-грудня 2005 року обманним шляхом заволодів десятьма тракторами, які належали Харківському тракторному заводу, на загальну суму 2,4 млн. грн.

У подальшому за фальсифікацію документів щодо отримання 7-ма підприємствами-сільгоспвиробниками ще 32-х тракторів марки ХТЗ різних модифікацій правопорушник привласнив бюджетні кошти у вигляді компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва за рахунок коштів державного бюджету на суму 2,2 млн. грн.

Крім того, зловмисник протягом жовтня-грудня 2005 року привласнив кошти в сумі 2,1 млн. грн., які було перераховано одним із відкритих акціонерних товариств ТОВ «Торговий дім ХТЗ» на придбання для лізингоотримувачів ще 10 тракторів марки ХТЗ різних модифікацій.

З частиною отриманих коштів на суму 2,4 млн. грн. директор товариства провів фінансові операції, перерахувавши їх на рахунки інших підприємств.

Стосовно підприємця порушено кримінальну справу за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Підозрюваного взято під варту, накладено арешт на його майно на суму 3,4 млн. грн.