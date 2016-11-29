ФСБ після допиту відпустила кримськотатарських артистів, яких затримали з невідомих причин

Кримськотатарських артистів, які виступали в Києві, та яких затримали під час перетину адміністративного кордону з Кримом, відпустили після допиту в ФСБ, передає видання 15 минут.

Артистів протримали на "кордоні" близько 3 годин.

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Видання зазначає, що затриманих допитали під протокол, після чого відпустили.

При цьому зазначається, що матір політв’язня Мустафи Дегерменджі Аліє ФСБ також відпустила після двогодинного допиту та перевірки паспортних даних та телефону.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, на адмінкордоні зі Кримом ФСБ затримала кримськотатарських артистів з невідомих причин.

"Серед затриманих на даний момент – учасники гурту Hip-Hop Qirim (Сейран Халілов, Ескендер Чаталов, Осман Джемалядінов), співачка Реана Таркова, а також мати неповнолітньої учасниці концерту Аділе Абсаїтової – Айше Абсаїтова. Крім артистів, співробітники ФСБ затримали для допиту матір політв'язня у "справі 26 лютого" Мустафи Дегерменджи – Аліє Дегерменджи", – повідомляли ЗМІ.