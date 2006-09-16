У зіткненні Тойоти з маршруткою травмовано 12 осіб

В Одесі під час зіткнення легковика з маршруткою травмовано 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, учора в Одесі водій автомобіля “Тойота” не витримав безпечної дистанції руху й зіткнувся з маршруткою, у салоні якої перебувало 20 пасажирів. Під час ДТП мікроавтобус перекинувся.

У результаті аварії водій легкового авто та 11 пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження (дев’ятьох з них госпіталізовано).