Луценко заявляє про причетність Посольства Божого до Кінгз Кепітал

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про причетність релігійної організації «Посольство Боже» Сандея АДЕЛАДЖІ до діяльності фінансової групи «Кінгз Кепітал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Коли почали розвивати ситуацію (розслідувати діяльність «Кінгз Кепітал» - УНІАН), побачили, що у фінансовій схемі було організовано ТОВ «Кінгз Кепітал», приватне підприємство «Кінгз Кепітал», кредитна спілка, бізнес-партнерство і всеукраїнська громадська організація «Духовність благополуччя», які збирали кошти за вступ в організацію. В результаті уся ця діяльність стала об’єктом пильної уваги керівництва релігійної організації «Посольство Боже» С.АДЕЛАДЖІ», - повідомив міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «ми маємо прямі покази і постраждалих, і підозрюваних осіб, які чітко вказують на зв’язок між фінансовими схемами і особами, які зв’язані з цією релігійною організацією».

Водночас він не виключив, що «знайдуться дуже бажаючі адміністративно і політично тиснути на хід слідства і суд».

Проте Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що слідство буде продовжувати розслідування цієї справи.

Говорячи про затриманого керівника «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА, якого 24 листопада суд звільнив з-під варти, а міліція потім знову затримала, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: «У нас є можливість затримувати його по кожній заяві (від потерпілих), аж поки суд не переконається в серйозності махінацій».

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО направив звернення до міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА з проханням розслідувати діяльність фінансової групи «Кінгз Кепітал», зокрема, у зв`язку з відмовою виплачувати гроші своїм вкладникам.

12 листопада керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати клієнтам.

17 листопада Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що співробітники міліції отримали дозвіл прокуратури на зняття банківської таємниці з рахунків київської фінансової компанії «Кінгз Кепітал».

24 листопада столична міліція за обвинуваченням у шахрайстві з коштами громадян затримала керівника фінансової компанії «Кінгс Кепітал» О.БАНДУРЧЕНКА.

За словами начальника Головного управління МВС України у місті Києві Віталія ЯРЕМИ, підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви від близько 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал» не можуть отримати ні обіцяні відсотки, ні вкладені кошти.

В.ЯРЕМА уточнив, що «переважна більшість громадян, які здавали кошти, є прихожанами Посольства Божого».

Водночас, за його словами, міліція має інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозилися за межі України… Сума коштів, отриманих від громадян, перевищує 100 млн. дол.».